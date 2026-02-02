Calciomercato Sampdoria ultimo giorno | acquisti cessioni e ultime trattative

Ultimo giorno di trattative per la Sampdoria. Entro le 20 di lunedì 2 febbraio, i dirigenti cercano di concludere qualche acquisto e cessione. Le ultime ore sono di grande movimento, con i tifosi che seguono attentamente ogni mossa della società. La sessione di mercato sta per chiudersi e ancora non è chiaro se ci saranno novità dell’ultimo minuto.

Ultimo giorno di calciomercato. Le trattative si chiudono alle ore 20 di lunedì 2 febbraio 2026, ultime ore frenetiche gli cercare di piazzare ancora qualche colpo in casa Sampdoria. Ecco tutti gli aggiornamenti. Tutto fatto per lo scambio tra Sampdoria e Spezia, in blucerchiato arriva l'attaccante Edoardo Soleri, un goal in 17 partite in questa stagione, ex partner di attacco di Brunori a Palermo. Tra 2021 e 2024 ha collezionato, in rosanero, 110 presenze condite da 22 goal. Agli aquilotti, invece, va il centrocampista Alessandro Bellemo, che non si è mai imposto in questi due anni. In totale ha giocato 35 gare e segnato un goal.🔗 Leggi su Genovatoday.it

