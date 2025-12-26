Calciomercato Napoli gennaio 2026 | acquisti cessioni e trattative
I possibili movimenti e le voci sul calciomercato del Napoli nella finestra invernale di gennaio 2026:Acquisti:Cessioni:Trattative: Valin?i? (Dinamo Zagabria, d), Jakirovic (Dinamo Zagabria, d), Mainoo (Manchester United, c), Pereyra (Boca Juniors, a), Insigne (Svincolato, a). . 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche: Calciomercato Lazio gennaio 2025/2026: trattative, acquisti, cessioni della cessione invernale
Leggi anche: Calciomercato Lazio gennaio 2025/2026: trattative, acquisti, cessioni della cessione invernale
Calciomercato: sbloccati gli acquisti della Lazio, vincolati quelli di Napoli e Pisa; La Lazio potrà fare mercato nella prossima sessione: rispettati i parametri; Il mercato a saldo zero condiziona il Napoli: Mainoo più lontano, Lucca verso la Premier; Ufficiale il rinnovo di una delle stelle della MLS.
Calciomercato Napoli, tre azzurri possono partire a gennaio per trovare più spazio - Il Napoli potrebbe effettuare alcune operazioni in uscita, seppur a titolo temporaneo, nella ormai prossima finestra di calciomercato in programma nel mese di gennaio. napolitoday.it
L’Inter fa contenti Conte e il Napoli: via libera al colpo a gennaio - Il calciomercato di gennaio entra sempre più nel vivo, come testimoniato dalle ultime indiscrezioni in previsione di inizio 2026. calciomagazine.net
Calciomercato invernale 2026: tutto quello che c’è da sapere sulla finestra di riparazione di gennaio - Calciomercato invernale 2026 | Il sipario sul calciomercato invernale sta per alzarsi, offrendo alle società di Serie A l'ultima occasione strategica per ... news-sports.it
MERCATO ROMA: YURI ALBERTO VICINISSIMO! 3 COLPI GENNAIO 2026
Colpo di scena calciomercato Napoli a gennaio - facebook.com facebook
Calciomercato: #Lazio libera, #Napoli e #Pisa solo a saldo zero. E #Conte rischia il blocco a giugno! x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.