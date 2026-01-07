La Sampdoria ha annunciato l’ingaggio di Tommaso Martinelli, portiere in prestito dalla Fiorentina. La società ha pubblicato un comunicato ufficiale con i dettagli dell’operazione. Martinelli, giovane talento, si unisce alla rosa blucerchiata con l’obiettivo di contribuire alla stagione. Questa operazione rappresenta un’ulteriore mossa strategica della Sampdoria per rafforzare la propria squadra in vista delle prossime partite.

della società blucerchiata e i dettagli La Sampdoria ha ufficializzato l’arrivo di Tommaso Martinelli. Il talentuoso estremo difensore classe 2006, prodotto del vivaio della Fiorentina, si trasferisce in Liguria a titolo temporaneo per i prossimi sei mesi. Il giovane portiere si metterà subito . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Martinelli Sampdoria, ufficiale l’arrivo del portiere in prestito dalla Fiorentina: il comunicato

Leggi anche: Martinelli Sampdoria, non solo i doriani sul portiere della Fiorentina: duello con quella squadra per gennaio. Le ultime

Leggi anche: Mercato Sampdoria, ufficiale l’arrivo di Begic! Il comunicato dei blucerchiati

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Mercato Sampdoria ufficiale l’arrivo di Begic! Il comunicato dei blucerchiati.

Martinelli passa in prestito alla Sampdoria: il comunicato del club blucerchiato - Tommaso Martinelli, portiere classe 2006 della Fiorentina, passa in prestito secco in Serie B alla Sampdoria, club ... firenzeviola.it