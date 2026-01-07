Martinelli Sampdoria ufficiale l’arrivo del portiere in prestito dalla Fiorentina | il comunicato
La Sampdoria ha annunciato l’ingaggio di Tommaso Martinelli, portiere in prestito dalla Fiorentina. La società ha pubblicato un comunicato ufficiale con i dettagli dell’operazione. Martinelli, giovane talento, si unisce alla rosa blucerchiata con l’obiettivo di contribuire alla stagione. Questa operazione rappresenta un’ulteriore mossa strategica della Sampdoria per rafforzare la propria squadra in vista delle prossime partite.
della società blucerchiata e i dettagli La Sampdoria ha ufficializzato l’arrivo di Tommaso Martinelli. Il talentuoso estremo difensore classe 2006, prodotto del vivaio della Fiorentina, si trasferisce in Liguria a titolo temporaneo per i prossimi sei mesi. Il giovane portiere si metterà subito . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
