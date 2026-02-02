Calciomercato Holm alla Juve e Joao Mario al Bologna | ufficiale lo scambio di prestiti

La Juventus ha preso Holm in prestito, mentre il Bologna ha ufficializzato l’arrivo di Joao Mario nello stesso modo. È uno scambio che cambia le carte in tavola per entrambe le squadre. La sessione invernale entra nel vivo e le operazioni di mercato iniziano a muoversi con decisione.

Il mercato invernale del duemilaseis entra nel vivo con una operazione che sposta gli equilibri della Serie A e ridisegna le fasce laterali di due formazioni con obiettivi ambiziosi. Juventus e Bologna hanno infatti trovato l’accordo definitivo per uno scambio di prestiti che vede il laterale svedese Emil Holm trasferirsi a Torino e l’esterno portoghese Joao Mario fare il percorso inverso verso l’Emilia. Questa trattativa non rappresenta soltanto un movimento di pedine ma una vera e propria scelta strategica volta a colmare lacune strutturali emerse nella prima parte della stagione agonistica. Le due società hanno lavorato sotto traccia per diversi giorni prima di arrivare alla fumata bianca che ha entusiasmato le rispettive tifoserie. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

In questi minuti, la Juventus sta lavorando a un affare che potrebbe scuotere il calciomercato.

Bologna ha deciso di prestare Holm alla Juventus.

