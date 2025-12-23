Il Russi si conferma campione d'inverno nel campionato di calcio a 5 serie A2, mantenendo un vantaggio di cinque punti sulla seconda, il Montebianco Prato. Con un andamento stabile nel girone B, gli arancioneri si posizionano in testa alla classifica a metà stagione, dimostrando continuità e solidità nel percorso di quest’anno. La squadra si prepara ora alle sfide del ritorno, con l’obiettivo di consolidare la propria posizione.

Il Russi è campione d’inverno, e lo era già dal turno scorso, ma gli arancioneri mantengono i 5 punti di vantaggio sul Montebianco Prato e al giro di boa hanno un consistente vantaggio sulla seconda del girone B di serie A2. Il sogno, naturalmente, resta la promozione nell’Elite: e la squadra di Simone Bottacini (foto) è sicuramente sulla strada giusta. Nove vittorie in 9 partite, miglior attacco con 55 gol, miglior difesa con 20 reti subite. L’ultima vittima è il Cavezzo che cade al PalaValli 8-1. Il Russi mette al sicuro il risultato già nel primo tempo: la prima marcatura al 9’ è del solito Tommaso Grosso – capocannoniere del girone con 18 gol – e nel minuto seguente Popa e Jacopo Grosso allungano il punteggio sul 3-0. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio a 5 serie A2. Il Russi sale sull’ottovolante. Ed è campione d’inverno

Leggi anche: Calcio a 5 serie A2 Successo per 7-4, primo posto consolidato ed è campione d’inverno. Il Russi vola, espugnata anche Imola

Leggi anche: Calcio a 5 serie A2. Il Russi macina gol e risultati. Dieci reti rifilate ai Grifoni

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Calcio a 5 Serie A2 girone C. Corre in vetta la Formia Futsal; Calcio a 5 Serie A2, cinquine sulle spalle per Maccan e Pordenone; Calcio a 5 Serie A2 girone D. E' titolo di “campione d'inverno” per il Messina Futsal; Calcio a 5 Serie A2 girone B. Futsal Russi è campione d'inverno.

Calcio a 5 serie A2. Il Russi sale sull’ottovolante. Ed è campione d’inverno - consolida il primato in classifica. msn.com