Il Napoli batte la Fiorentina 2-1 a Firenze nel posticipo della Serie A femminile. Le partenopee conquistano tre punti importanti e salgono al quinto posto in classifica, agganciando il Milan. La gara si decide negli ultimi minuti, con il Napoli che trova il gol della vittoria e mette pressione alle squadre di testa.

Colpo grosso al Viola Park. Il Napoli ha infatti battuto la Fiorentina per 1-2 in occasione del posticipo valido per la dodicesima giornata della Serie A 2025-2026 di calcio femminile, salendo così al quinto posto della classifica a pari merito con il Milan. Buona partenza per le partenopee, capaci di passare in vantaggio nei primi dieci minuti di gioco con una furba palla che scavalca la linea difensiva permettendo la volata di Nielsen che, lanciata a rete, non sbaglia. Non manca la reazione delle toscane, le quali incassato il colpo tentando di aumentare i giri del motore, affacciandosi un paio di volte nella tre quarti avversaria. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calcio femminile, blitz del Napoli a Firenze: le partenopee battono le viola

Approfondimenti su Napoli Fiorentina

Il Napoli ha fatto un colpo importante a Firenze, vincendo 2-1 contro la Fiorentina nel posticipo della dodicesima giornata di Serie A femminile.

#Juventus-Women- Napoli || La Juventus Women e il Napoli si sono affrontate con un pareggio a reti inviolate nel ritorno dei quarti di Coppa Italia femminile.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Napoli Fiorentina

Argomenti discussi: Eccellenza Girone C, blitz esterno per il Darfo Boario, I neroverdi s'impongono sulla Colognese: gli highlights del match (VIDEO); Blitz Juve, è fatta per Boga! Ufficiale il prestito dal Nizza: Arrivo al momento giusto; Ferrari (Arcetana): L'abbondante e proficuo lavoro svolto durante la sosta agonistica natalizia sta dando i risultati ...; Juniores Elite U19: ossigeno puro per il Trissino, il Camisano va in fuga.

Calcio femminile: Blitz del Napoli a Firenze. Le partenopee battono la viola 1-2Colpo grosso al Viola Park. Il Napoli ha infatti battuto la Fiorentina per 1-2 in occasione del posticipo valido per la dodicesima giornata della Serie A ... oasport.it

Dazn si aggiudica i diritti per la trasmissione della Fifa Women's Champions Cup 2026La prima edizione della Fifa Women’s Champions Cup assegnerà il trofeo il prossimo 1° febbraio all’Emirates Stadium di Londra, casa dell’Arsenal, dopo aver riunito le migliori squadre femminili di ... gazzetta.it

L'ex presidente della FIFA, Joseph Blatter, propose a suo tempo che le giocatrici indossassero abiti più sexy per promuovere il calcio femminile e attirare più sguardi. "Lasciamo che le donne giochino con abiti più femminili, come nella pallavolo, per esempi - facebook.com facebook

Calcio Femminile Italiano x.com