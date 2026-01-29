Juventus Women Napoli 0-0 LIVE | meglio le partenopee

La Juventus Women e il Napoli si sono affrontate con un pareggio a reti inviolate nel ritorno dei quarti di Coppa Italia femminile. La partita si è conclusa senza gol, ma con più azioni pericolose delle partenopee, che hanno dimostrato di avere le carte in regola per competere. La Juventus ha faticato a trovare spazio in avanti, mentre il Napoli ha pressato alta e ha cercato di mettere in difficoltà le avversarie. La sfida si decide ora in vista delle semifinali.

di Mauro Munno Juventus Women Napoli: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per il ritorno dei quarti di Coppa Italia femminile. (inviato allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella) – La Juventus Women di Max Canzi ospita il Napoli nella gara valida per il ritorno dei quarti di Coppa Italia Women. Le bianconere ripartiranno dalla vittoria per 2-1, in trasferta, dell’andata. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Women Napoli 0-0: sintesi e moviola. 39? Fuga di Vangsgaard – Che scappa a sinistra, il suo cross è però troppo su Beretta 35? Faurskov salta Lenzini – E mette dentro un cross pericoloso dalla sinistra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Women Napoli 0-0 LIVE: meglio le partenopee Approfondimenti su Juventus Women Napoli Napoli Juventus Women 1-1 LIVE: Floe sorprende le bianconere a inizio ripresa Segui la cronaca della partita tra Napoli e Juventus Women, valida per i quarti di Coppa Italia femminile. Juventus Women Napoli LIVE: le scelte di Canzi per la sfida in programma a Biella La sfida tra Juventus Women e Napoli, valida per la nona giornata di Serie A Women, si disputa a Biella. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. JUVENTUS vs NAPOLI DIRETTA LIVE SERIE A FEMMINILE LIVE TELECRONACA STATISTICHE & PARTITA LIVE Ultime notizie su Juventus Women Napoli Argomenti discussi: Coppa Italia Women | Napoli-Juventus | La partita; Juve Women, vittoria nel finale in Coppa Italia: Girelli stende il Napoli su rigore; La Juventus vince 3-0 contro il Parma e sale al terzo posto in classifica; Coppa Italia, Napoli-Juventus 1-2. Primo atto alle bianconere: gol e highlights. Juventus Women-Napoli 0-0, grande equilibrio a Biella10' – Conclusione Napoli: Floe con il destro incrociato da dentro l'area trova la risposta di De Jong che manda in corner. 3' – Juve pericolosa da ... tuttojuve.com Juventus Women Napoli: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per il ritorno dei quarti di Coppa Italia femminileJuventus Women Napoli: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per il ritorno dei quarti di Coppa Italia femminile (inviato allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella) – La ... juventusnews24.com Juventus Women-Napoli, Canzi: 'Dobbiamo stare attenti a questo aspetto' - facebook.com facebook I voti di Juventus Women Parma Bonansea e Godo le migliori I giudizi completi nelle stories x.com

