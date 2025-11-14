LIVE Spagna-Italia 61-77 Amichevole basket femminile in DIRETTA | le azzurre battono le iberiche dopo 27 anni! Trionfo al Torneo La Linea

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.25 Che partita che hanno giocato le nostre azzurre che dopo 27 anni di digiuno, vincono contro la Spagna e lo fanno con una prestazione da dieci e lode in pagella per tutte, sia dal punto di vista offensivo e sia dal punto di vista difensivo. FINISCE QUI!! VINCE L’ITALIA!! BATTUTA LA SPAGNA!! 61-77 18 punti per Spreafico che trova il canestro con l’arresto e tiro. 61-75 Ayuso sbaglia il primo tiro libero ma mette il secondo. 60-75 2 dalla lunetta Trimboli. 60-73 Arresto e tiro di Buenavida. 58-73 22 dalla lunetta per Martin. 56-73 Semi gancio sinistro per Gustafson. 🔗 Leggi su Oasport.it

