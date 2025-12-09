Pordenone lite tra giovani a Maniago | 25enne ferita con un coltello

Una lite tra giovani a Maniago, in provincia di Pordenone, si è trasformata in un'aggressione con un coltello. La discussione, nata tra gruppi di ragazzi, è degenerata nella serata dell’8 dicembre, lasciando una 25enne ferita. L’episodio ha suscitato preoccupazione e richiama l’attenzione sulla crescente tensione tra i giovani nella zona.

Discussione degenerata in aggressione. Una discussione tra gruppi di ragazzi è sfociata in un accoltellamento avvenuto nella serata dell'8 dicembre a Maniago, in provincia di Pordenone. Una giovane di 25 anni è rimasta ferita da un fendente alla coscia ed è stata trasportata all'ospedale di Pordenone: la lesione è seria ma non tale da metterne in pericolo la vita. Colpita davanti al fidanzato e agli amici. L'episodio si è verificato nel centro della cittadina. La ragazza si trovava con il fidanzato e alcuni amici quando, all'improvviso, la lite tra due gruppi è degenerata.

