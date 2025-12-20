La coperta del partigiano tradito e ucciso l’esito della perizia balistica | Fori compatibili con una calibro 9
Modena, 20 dicembre 2025 – Una perizia balistica svolta sulla coperta militare che riteniamo sia quella utilizzata da Giovanni Rossi, primo comandante di un gruppo di partigiani nella storia della nostra provincia, la notte in cui venne ucciso il 28 febbraio del 1944 a Monterotondo di Frassinoro, ha stabilito che i fori presenti sono compatibili con colpi di arma da fuoco. Lo stesso esame, messo nero su bianco e protocollato, rileva anche la compatibilità col passaggio di proiettili calibro nove. Un documento realizzato dalla Barbieri-Verrecchia & associati. Il perito Giulio Verrecchia, oltre a far parte di B&V Studio appunto, è presidente dell’associazione Asmer (Studi militari Emilia Romagna) ed è proprio lui ad aver svolto la perizia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
