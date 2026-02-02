Oggi Paolo Del Debbio compie 68 anni. La sua voce e il suo stile diretto sono noti a molti italiani, che seguono con attenzione i suoi programmi e le sue parole. Non si tira indietro di fronte alle polemiche e dice sempre ciò che pensa. La sua figura rimane un punto di riferimento nel panorama dell’informazione, tra rigore e passione per il confronto pubblico. Gli auguri arrivano anche da Novella 2000, che lo ricorda come un uomo che non le manda a dire.

Tra rigore accademico e passione per la piazza, il giornalista lucchese spegne 68 candeline confermandosi un pilastro insostituibile dell'informazione italiana. Non è da tutti saper coniugare la profondità della riflessione filosofica con l'immediatezza del linguaggio televisivo. Paolo Del Debbio, nato sotto il segno della coerenza a Lucca nel 1958, festeggia oggi 68 anni di una vita spesa a decifrare la complessità del reale. Il suo percorso non nasce davanti alle telecamere, ma tra i libri e le aule universitarie: laureato in Filosofia, dal 1999 trasmette il valore dell'Etica e dell'Economia agli studenti della IULM di Milano.

© Novella2000.it - Buon compleanno Paolo Del Debbio! Gli auguri di Novella 2000 a un uomo che non le manda a dire

