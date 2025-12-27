Buon compleanno Carmelo Alfonso Novella Calligaris…

Buon compleanno Carmelo Alfonso, Novella Calligaris, Giovanni Floris, Rita Bernardini, Milly Moratti, Gérard Depardieu, Roberto Bettega, Annalisa Minetti, Andrea Arnaboldi, Adam Peraudo, Eleonora Cunsolo. Oggi 27 dicembre compiono gli anni: Carmelo Alfonso, giornalista; Rodolfo Beltrandi, ex calciatore; Bruno Favalli, ex calciatore; Calogero Pumilia, politico; Luigi Gentilini, medico; Giovanni Duni, giurista; Pino Berengo Gardin, annunciatore tv; Paolo Polenta, politico; Milly Moratti, politica; Clara Droetto, attrice, doppiatrice; Oscar de Bona, politico; Gérard Depardieu, attore; Johann Georg Widmann, politico; Walter Barberis, storico; Roberto Bettega, ex calciatore, dirigente; Giovanni Robusti, imprenditore, sindacalista, politico; Klaus Bachlechner, ex calciatore Verona, Bologna, Inter; Rita Bernardini, politica, segretaria radicale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

