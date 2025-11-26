Bad Boy' s Girl | in fase di riprese la versione cinematografica del fenomeno editoriale
Dopo una saga con oltre 220 milioni di lettori firmata da Blair Holden, gli amatissimi personaggi stanno finalmente prendendo vita in un film pronto a toccare, e forse spezzare, il cuore di milioni di spettatori. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
Wattpad and Leone Film Group to Develop ‘The Bad Boy’s Girl’ As a Feature Film (EXCLUSIVE) - generated fiction entertainment company, to develop a feature film based on “The Bad Boy’s Girl,” which is among the most popular stories ... Come scrive uk.sports.yahoo.com
Wattpad Webtoon, Italy’s Leone Film Group Forge Slate Pact Following ‘The Bad Boy’s Girl’ (EXCLUSIVE) - generated fiction and comics entertainment outfits, and Italy’s Leone Film Group have announced a deal to co- Segnala uk.sports.yahoo.com