Brucia l' auto di un muratore non ci sono dubbi | l' incendio è doloso

Un incendio ha completamente bruciato la parte superiore di una Seat Ibiza, di proprietà di un muratore di 49 anni. Dopo le indagini preliminari, gli agenti hanno escluso cause accidentali e sono certi che l’incendio sia stato doloso. Questa conclusione apre un’analisi più approfondita sulle motivazioni e sui sospetti legati all’evento, che si configura come un episodio intenzionale.
Non ci sono dubbi. Non questa volta almeno. L'incendio che ha danneggiato la parte superiore della Seat Ibiza, di proprietà di un muratore di 49 anni, è stato di natura dolosa. I vigili del fuoco del distaccamento di Santa Margherita di Belìce e i carabinieri, stando a quanto apprende. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
