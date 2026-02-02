Brando Ephrikian rompe il silenzio sulle accuse di violenza di Raffaella | la sua verità

Brando Ephrikian si presenta e parla per la prima volta dopo le accuse di violenza da parte di Raffaella Scuotto. L’ex tronista di *Uomini e Donne* ha deciso di raccontare la sua versione dei fatti, rompendo il silenzio che aveva mantenuto finora. Le sue parole arrivano in un momento delicato, mentre l’attenzione mediatica resta alta sulla vicenda.

Brando Ephrikian, ex tronista di *Uomini e Donne*, ha deciso di rompere il silenzio dopo le accuse di violenza fisica e psicologica avanzate dalla ex corteggiatrice Raffaella Scuotto. L’annuncio è arrivato attraverso un video pubblicato sui social, in cui l’ex protagonista del programma ha affrontato direttamente la vicenda che ha sconvolto il suo percorso mediatico. Le dichiarazioni, che risalgono al 2 febbraio 2026, segnano un punto di svolta nella tensione tra i due, ormai in uno scontro aperto che sembra aprirsi a nuove battaglie legali. Raffaella, originaria di Napoli e recentemente trasferitasi a Milano, ha rilasciato una versione della storia d’amore che ha lasciato il pubblico senza parole: ha parlato di un rapporto segnato da gesti violenti, da pressioni emotive e da un clima di paura. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Brando Ephrikian rompe il silenzio e respinge le accuse di Raffaella Scuotto.

Dopo mesi di silenzio, Raffaella Scuotto rompe gli schemi e accusa l’ex tronista di averla vittima di violenza.

Brando Ephrikian rompe il silenzio sulle accuse di Raffaella Scuotto: Mai esercitato violenza, abuso o pressioneBrando Ephrikian ha replicato alle gravi accuse mosse da Raffaella Scuotto. L’ex tronista di Uomini e Donne sostiene di non avere mai esercitato alcuna forma di violenza contro la sua ex fidanzata. fanpage.it

Brando Ephrikian rompe il silenzio sulle accuse di violenza di Raffaella: la sua veritàL'ex tronista di Uomini e Donne si lascia andare a un lungo sfogo, che sembra dare inizio a una nuova guerra legale ... gossipetv.com

Le accuse mosse nei miei confronti non trovano alcun riscontro nei fatti e non corrispondono alla realtà”. Brando Ephrikian, dopo giorni di silenzio, ha deciso di parlare pubblicamente dopo le parole forti di Raffaella Scuotto, con cui aveva avuto una relazione f - facebook.com facebook