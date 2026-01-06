Lotteria Italia 2026 boom di vendite in Toscana Come seguire l’estrazione dei biglietti in tv oggi 6 gennaio

Il 6 gennaio 2026 si terrà l’estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia 2025-26, trasmessa in diretta su Rai 1 durante Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino. In Toscana si registra un aumento delle vendite di biglietti, segnando un interesse crescente per questa tradizione. Di seguito, le modalità per seguire l’evento e conoscere i numeri vincenti in tempo reale.

Firenze, 6 gennaio 2026 – Si avvicina il momento dell’estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia 2025-26, in programma stasera, martedì 6 gennaio, in diretta tv durante la trasmissione Affari Tuoi in onda su Rai 1 e condotta da Stefano De Martino. Anche in Toscana, così come in gran parte d’Italia, si è registrato un significativo incremento nella vendita dei biglietti rispetto allo scorso anno. Tutti in trepidante attesa, insomma, nella speranza di accaparrarsi uno dei ricchi premi messi in palio dal concorso. Come seguire l’estrazione dei biglietti della Lotteria Italia. L’estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia 2026 è in programma su Rai 1 durante la puntata speciale di Affari Tuoi, condotta da Stefano De Martino, che inizierà intorno alle ore 20. 🔗 Leggi su Lanazione.it

