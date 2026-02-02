Questa sera il calcio torna al Dall’Ara, dove Bologna e Milan si sfidano per la 23esima giornata di Serie A. La partita inizia alle 20:45 e promette battaglia, anche se Pulisic non è stato convocato dai rossoneri. I tifosi aspettano di vedere come si svilupperà il match, con le formazioni ancora da ufficializzare e i pronostici che si rincorrono tra gli addetti ai lavori.

Il confronto del Dall’Ara tra Bologna e Milan va in scena martedì sera e pone fine alla 23esima giornata di Serie A. Partiamo dai padroni di casa del Bologna che non possono più commettere altri passi falsi se non vogliono perdere definitivamente il treno delle prime. Al momento i felsinei sono infatti scesi al nono posto. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Bologna-Milan (martedì 03 febbraio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Pulisic non convocato

Questa sera il calcio torna protagonista a Bologna con la sfida tra Bologna e Milan.

