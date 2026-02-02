Questa sera a Bologna il tecnico Italiano ritrova Lucumì dopo qualche tempo. Per la sfida contro il Milan, il portiere Skorupski non ci sarà: è squalificato e al suo posto giocherà Ravaglia. I rossoblù cercano punti importanti in casa davanti ai tifosi.

Jhon Lucumì ha smaltito il problema al ginocchio rimediato nel match contro il Como che lo aveva costretto a uscire anzitempo e a saltare le partite contro Fiorentina e Genoa. Vincenzo Italiano può sorridere, il centrale colombiano si è allenato con la squadra e sarà a disposizione per la sfida contro il Milan. Secondo quanto riportato da '1000 Cuori Rossoblù', il difensore non dovrebbe partire dal primo minuto, ma sarà pronto a subentrare in caso di necessità. I titolari dovrebbero essere Heggem e uno tra Vitik e Casale. La certezza è il ritorno di Ravaglia tra i pali, pronto a sostituire Skorupski, squalificato a causa dell'espulsione contro il Genoa nell'ultimo turno. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Bologna-Milan, Italiano recupera Lucumì. Skorupski squalificato: la probabile formazione dei rossoblù

Il Bologna comunica che John Lucumi sarà indisponibile per circa un mese a causa di un infortunio.

Domani il Milan scende in campo contro il Bologna con alcune incognite in attacco.

