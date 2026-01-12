Tegola Bologna Lucumi starà fermo un mese Rientra invece Skorupski

Il Bologna comunica che John Lucumi sarà indisponibile per circa un mese a causa di un infortunio. Al contrario, il portiere Skorupski è tornato ad allenarsi regolarmente e sarà a disposizione della squadra. La società monitora attentamente la situazione e si prepara ad affrontare le prossime gare con le risorse disponibili.

Bologna, 12 gennaio 2025 – Brutta tegola per il Bologna: uno dei suoi uomini migliori, John Lucumi, dovrà stare fuori per un mese. Il difensore colombiano si era infortunato nella gara di sabato giocata dai rossoblù a Como (finita 1-1) ed era dovuto uscire dal campo per un risentimento muscolare alla coscia destra. "Gli esami cui è stato sottoposto John Lucumi - riporta la nota del club rossoblù - hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale destro, con tempi di recupero di 3-4 settimane”. In difesa così restano a disposizione Heggem, Vitik e Casale. Con il mercato aperto a Casteldebole si considera l'inserimento di un nuovo centrale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Tegola Bologna, Lucumi starà fermo un mese. Rientra invece Skorupski Leggi anche: Tegola Bologna, lungo stop per Skorupski Leggi anche: Tegola Rune, rottura del tendine d’Achille: quanto starà fermo il danese La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Tegola Bologna, Lucumi starà fermo un mese. Rientra invece Skorupski - Il portiere invece torna in gruppo dopo il ko subito nella gara interna col Napoli di due mesi fa ... sport.quotidiano.net

