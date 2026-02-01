Juventus è il giorno di Boga | visite mediche a Torino

Oggi a Torino Jérémie Boga si sottopone alle visite mediche prima di firmare con la Juventus. L’attaccante francese, nato nel 1997, è arrivato in città e si prepara a unirsi alla squadra. La firma ufficiale dovrebbe arrivare a breve.

È il giorno di Jérémie Boga. L’attaccante classe 1997, chiuso nella notte dalla Juventus, è arrivato a Torino e sta svolgendo le visite mediche prima della firma che lo legherà alla Vecchia Signora. L’operazione è definita: prestito con diritto di riscatto. Boga entrerà subito nella rosa di Luciano Spalletti, con un ruolo chiaro nello scacchiere offensivo: alternativa a Kenan Y?ld?z. Iter in corso, annuncio atteso a breve. L'articolo proviene da StileJuventus.com. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

