Oggi a Torino Jérémie Boga si sottopone alle visite mediche prima di firmare con la Juventus. L’attaccante francese, nato nel 1997, è arrivato in città e si prepara a unirsi alla squadra. La firma ufficiale dovrebbe arrivare a breve.

È il giorno di Jérémie Boga. L’attaccante classe 1997, chiuso nella notte dalla Juventus, è arrivato a Torino e sta svolgendo le visite mediche prima della firma che lo legherà alla Vecchia Signora. L’operazione è definita: prestito con diritto di riscatto. Boga entrerà subito nella rosa di Luciano Spalletti, con un ruolo chiaro nello scacchiere offensivo: alternativa a Kenan Y?ld?z. Iter in corso, annuncio atteso a breve. L'articolo proviene da StileJuventus.com. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus, è il giorno di Boga: visite mediche a Torino

Approfondimenti su Juventus Boga

Arriva a Torino per le visite mediche, Jeremie Boga è pronto a vestire la maglia della Juventus.

Questa mattina l’attaccante dell’Nizza, Boga, è arrivato al J Medical di Torino per le visite mediche prima di ufficializzare il suo trasferimento alla Juventus.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Juventus Boga

Argomenti discussi: Tutti i possibili incroci dei playoff di Champions (e la strada verso gli ottavi); Biglietti Juventus - Pisa | Serie A 2025-2026; Quando giocheranno Inter, Juventus e Atalanta? Date e orari degli spareggi di febbraio; Champions, quale avversaria devono preferire Inter, Juventus e Atalanta.

Juventus nessuna sorpresa: Spalletti schiererà i titolari contro il ParmaLa Juventus, ieri, si è allenata nel pomeriggio alla Continassa e poi la squadra è partita alla volta di Parma. Solo per questa trasferta,. tuttomercatoweb.com

Parma-Juventus come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orarioDove Vedere il match di Serie A tra Parma-Juventus in TV e Streaming. Diretta Sky o DAZN? Scopri Data e Orario, Arbitro e VAR. sport.virgilio.it

Come vi ho detto qualche giorno fa, la #Juventus ha fatto fare la prima mossa col #Psg dagli agenti di #KoloMuani ed ha trovato un accordo con i francesi qualora il #Tottenham aprisse alla cessione. Per questo la Juve spera ancora. @OggiSportNotiz2 x.com

È il giorno di #ASMJuve Quanto finisce secondo voi e chi sarà l’uomo partita Ditecelo nei commenti #Juventusnews24 - facebook.com facebook