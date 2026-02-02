Blitz Juve a sorpresa | operazione chiusa col Manchester City

La Juventus ha concluso un’operazione a sorpresa, prendendo un giocatore dal Manchester City. Il giovane talento sarà a Torino nelle prossime ore per le visite mediche e la firma del contratto. La società bianconera si muove rapidamente, anche dopo aver preso Licina dal Bayern Monaco. Ora il club punta a rinforzare la rosa con innesti di qualità.

Il giocatore è atteso a Torino per visite e firma Dopo Licina dal Bayern Monaco, la Juve ha messo le mani su un altro grande talento straniero. L’affare col Manchester City è stato chiuso in queste ore. (AnsaFoto) – Calciomercato.it È in arrivo in Italia, a Torino, Justin Oke Oboavwoduo. Il diciannovenne inglese di origini nigeriane, il cui contratto scadeva a giugno, è stato strappato ai ‘Citizens’ e partirà dalla squadra NextGen. Chi lo conosce parla di un esterno capace di svariare per tutto il fronte offensivo. Di piede destro, ma sa districarsi bene anche sulla fascia sinistra. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

