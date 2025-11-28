Da Trastevere a Tor Bella Monaca la Capitale affoga nello spaccio | raffica di arresti
Roma, 28 novembre 2025 – Nel corso di mirati servizi di controllo antidroga, i carabinieri del Comando Provinciale di Roma, coordinati dai magistrati della Procura della Repubblica di Roma, del dipartimento “Criminalità diffusa e grave”, hanno arrestato ben 14 persone negli ultimi giorni. L’attività investigativa, condotta in diverse aree e piazze di spaccio della Capitale, ha portato al sequestro di ingenti quantità di stupefacente in gran parte già suddiviso in dosi tra cocaina, crack, shaboo, hashish e marijuana, pronte per essere immesse sul mercato illecito. Oltre alla droga, i militari hanno rinvenuto e sequestrato denaro contante per oltre 4500 euro, ritenuto provento dell’attività di spaccio, nonché bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
