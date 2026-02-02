Biopsia endomiocardica | una nuova metodica di precisione all' ospedale di Lecco

All'ospedale di Lecco arriva una nuova tecnica per prelevare campioni di tessuto dal cuore. Si chiama biopsia endomiocardica e permette ai medici di ottenere risultati più precisi. La procedura è più moderna e meno invasiva rispetto alle tecniche tradizionali. Ora i pazienti con problemi cardiaci possono affidarsi a questa metodica per diagnosi più accurate.

Il Manzoni implementa nuove procedure diagnostiche e terapeutiche avanzate: in cosa consiste quella relativa al prelievo di campioni di tessuto cardiaco Biopsia endomiocardica: all'ospedale di Lecco c'è una nuova metodica di precisione per il prelievo di campioni di tessuto cardiaco. La Struttura complessa di Cardiologia del Manzoni, individuato come centro di III livello per la gestione del paziente con scompenso cardiaco, sta infatti implementando nuove procedure diagnostiche e terapeutiche avanzate, tra cui la biopsia endomiocardica con mappaggio elettroanatomico. Sono già state eseguite due biopsie endomiocardiche "tradizionali" risultate positive per miocardite linfocitaria attiva, in pazienti ricoverati per scompenso cardiaco acuto.

