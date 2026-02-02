Questa mattina, nel Bellunese, i genitori di Riccardo hanno deciso di perdonare l’autista che ha lasciato il loro bambino in mezzo alla neve. L’uomo, che si è difeso dicendo di avere le telecamere a testimoniare la scena, ha spiegato di non aver visto il bambino salire sull’autobus. La vicenda ha fatto scalpore e ha lasciato tutti senza parole, ma i genitori hanno preferito andare oltre, dimostrando una grande capacità di perdono.

Il gesto dei genitori di Riccardo. È una vicenda che ha gelato il cuore di molti, quella di Riccardo, il bimbo di undici anni lasciato a piedi nella neve nel Bellunese. Il piccolo, residente a San Vito di Cadore, doveva tornare a casa da Voto di Cadore a bordo dello scuolabus, ma l’autista, Salvatore Russotto, 61 anni, non lo ha fatto salire, costringendolo a un percorso di chilometri tra gelo e neve. L’episodio aveva scatenato un’ondata di indignazione sui social e nei media nazionali, con immagini e racconti che hanno subito catturato l’attenzione. Cosa è successo a Riccardo, il bimbo lasciato nella neve a San Vito di Cadore?. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Bimbo lasciato nella neve nel Bellunese: i genitori perdonano l’autista, lui: ‘Ci sono le telecamere’

Approfondimenti su Riccardo Bellunese

A San Vito di Cadore, un bambino di 11 anni è stato lasciato a piedi sotto la neve dall’autista del bus, perché aveva sbagliato a comprare il biglietto.

A San Vito di Cadore, i genitori di Riccardo hanno deciso di perdonare l’autista del bus che aveva lasciato il loro bambino di 11 anni a piedi sotto la neve.

Ultime notizie su Riccardo Bellunese

Argomenti discussi: Sospeso l'autista che ha lasciato un bambino a piedi nella neve in Cadore; Bambino di 11 anni lasciato a piedi sotto la neve per mancato adeguamento al nuovo biglietto bus a Belluno. La Provincia correrà ai ripari con rimborsi; Belluno, 11enne costretto a 6 km a piedi nella neve: aperta inchiesta; Bambino lasciato nella neve dal bus, l'autista: Chiedo scusa, gli avrei pagato io il biglietto. L'azienda non ci ha detto niente sui...

