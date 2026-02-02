Bimbo lasciato a piedi sotto la neve i genitori perdonano l' autista | Scuse accettate ora Riccardo è sereno

A San Vito di Cadore, un bambino di 11 anni è stato lasciato a piedi sotto la neve dall’autista del bus, perché aveva sbagliato a comprare il biglietto. La scena ha fatto il giro dei social e ha scatenato polemiche. Oggi, però, i genitori di Riccardo sono andati a parlare con l’autista e hanno deciso di perdonarlo. “Scuse accettate, ora Riccardo è sereno”, hanno detto. La vicenda si è conclusa con un gesto di comprensione, lasciando da parte le polemiche.

Belluno, 2 febbraio 2026 - Pace fatta a San Vito di Cadore (Belluno) tra l'autista del bus che ha lasciato a piedi Riccardo, un bambino di 11 anni a causa del biglietto "sbagliato" e i genitori. L'annuncio è stato dato da "1Mattina news". Un incontro per scusarsi di persona, per provare a spiegare il proprio dispiacere per l'accaduto. Da una parte Salvatore Russotto, addolorato per la vicenda; dall'altra Andrea Zuccolotto e Maria Sole Vatalaro, pronti con la loro sensibilità, a comprendere la situazione. Dopo la scuola il bus avrebbe dovuto portare il bambino da San Vito di Cadore a Voto di Cadore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Approfondimenti su Riccardo Belluno

A San Vito di Cadore, i genitori di Riccardo hanno deciso di perdonare l’autista del bus che aveva lasciato il loro bambino di 11 anni a piedi sotto la neve.

Un bambino di 11 anni è stato lasciato a piedi nella neve a Vodo di Cadore perché non aveva il biglietto ‘olimpico’.

Ultime notizie su Riccardo Belluno

Argomenti discussi: Belluno, autista si scusa. Al bimbo proposto ruolo in cerimonia apertura Milano Cortina; Bambino cacciato dal pullman e abbandonato al gelo: aperta un’inchiesta, sospeso l’autista; Bimbo di 11 anni lasciato a piedi sotto la neve: sospeso l'autista di un autobus Cortina-Calalzo; Belluno, la denuncia: Bimbo lasciato a piedi dal bus perché non aveva il biglietto da 10 euro | Sospeso il conducente.

