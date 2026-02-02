Bimbo lasciato a piedi sotto la neve i genitori di Riccardo perdonano l' autista | Scuse accettate caso chiuso

A San Vito di Cadore, i genitori di Riccardo hanno deciso di perdonare l’autista del bus che aveva lasciato il loro bambino di 11 anni a piedi sotto la neve. L’episodio si era verificato perché il biglietto acquistato era sbagliato, e l’autista aveva deciso di far scendere Riccardo. Oggi, i genitori hanno detto che le scuse sono state accettate e che la vicenda può considerarsi chiusa. La piccola crisi tra le parti si è conclusa senza ulteriori conseguenze.

Belluno, 2 febbraio 2026 - Pace fatta a San Vito di Cadore (Belluno) tra l'autista del bus che ha lasciato a piedi Riccardo, un bambino di 11 anni a causa del biglietto "sbagliato" e i genitori. L'annuncio è stato dato da "1Mattina news". Un incontro per scusarsi di persona, per provare a spiegare il proprio dispiacere per l'accaduto. Da una parte Salvatore Russotto, addolorato per la vicenda; dall'altra Andrea Zuccolotto e Maria Sole Vatalaro, pronti con la loro sensibilità, a comprendere la situazione. Dopo la scuola il bus avrebbe dovuto portare il bambino da San Vito di Cadore a Voto di Cadore.

