Bimbo lasciato a piedi dal bus autista chiede scusa Genitori | La questione è chiusa

Un bambino di 11 anni è stato lasciato a piedi nella neve a Vodo di Cadore perché non aveva il biglietto ‘olimpico’. L’autista del bus linea 30 Calalzo-Cortina si è scusato con la famiglia, che ha deciso di chiudere la questione senza ulteriori polemiche. La famiglia ha detto che non ci sono più problemi e che vogliono solo dimenticare quanto accaduto.

(Adnkronos) – Pace fatta tra la famiglia del bambino di 11 anni lasciato a piedi nella neve a Vodo di Cadore, in provincia di Belluno, perché non aveva il biglietto 'olimpico' e l'autista del bus linea 30 Calalzo-Cortina. Questa mattina, in diretta su Rai?1, l'autista Salvatore Russotto ha ringraziato il programma '1Mattina news' e l'inviato.

