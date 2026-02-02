Bimbo di 2 mesi muore improvvisamente in casa | la madre gli aveva riempito il biberon di alcol volontariamente

Questa mattina ad Atlanta è successo qualcosa di sconvolgente. Un neonato di soli 2 mesi è morto improvvisamente in casa. Le indagini hanno rivelato che la madre aveva volontariamente riempito il biberon di alcol, provocando la morte del bambino. Ora si aspetta l’esito delle analisi per capire meglio cosa sia successo.

Il terribile caso ad Atlanta, in Usa, dove dopo l'autopsia e i test tossicologici, la morte del neonato è stata ricondotta a una intossicazione da alcol avvenuta di proposito.

