Bimbo di 3 mesi ricoverato a Vasto intossicato dal detersivo | forse era sul biberon indagata la madre

Un bambino di 3 mesi è stato ricoverato all'ospedale di Vasto per un'intossicazione sospetta, forse causata dal detersivo presente sul biberon. La madre del neonato è stata indagata per maltrattamenti. Indagini sono in corso per chiarire le circostanze dell'accaduto e le possibili responsabilità.

È indagata per maltrattamenti la mamma del bimbo di 3 mesi e mezzo ricoverato all'ospedale di Vasto con sintomi di intossicazione forse dovuto a tracce do detersivo sul biberon. Si tratta di un atto dovuto volto a stabilire nel dettaglio quanto accaduto e a tutela della stessa donna.

