Bill e Hillary Clinton ci ripensano sul caso Epstein ma ormai è tardi | il dietrofront prima del voto contro di loro al Congresso

Bill e Hillary Clinton cambiano idea all’ultimo minuto e si preparano a testimoniare davanti alla commissione di vigilanza della Camera. La decisione arriva dopo settimane di silenzio sui rapporti con Jeffrey Epstein, il finanziere condannato per reati sessuali, morto nel 2019 in carcere. La mossa dei Clinton arriva quando ormai il voto contro di loro al Congresso sembra inevitabile. La loro disponibilità a rispondere potrebbe cambiare gli equilibri, ma il tempo stringe e l’atto finale si avvicina.

Bill e Hillary Clinton hanno fatto un passo indietro all’ultimo momento sul caso Epstein e si sono detti disponibili a deporre davanti alla commissione di vigilanza della Camera che indaga proprio sui rapporti del finanziere pedofilo, morto suicida nel carcere di New York nel 2019. L’offerta è arrivata alla vigilia del voto parlamentare che potrebbe portare alla loro incriminazione per oltraggio al Congresso, come riporta il New York Times. Dopo mesi di rifiuti categorici alle citazioni emesse dalla commissione a maggioranza repubblicana, i Clinton sembrano aver cambiato idea quando alcuni democratici si sono uniti ai repubblicani nel raccomandare l’accusa formale, un passaggio straordinario che avrebbe comportato il deferimento al Dipartimento di Giustizia.🔗 Leggi su Open.online

Il Dipartimento di Giustizia ha pubblicato gli ultimi file su Epstein, e ora si indaga anche sull’atteggiamento di Bill Clinton e Hillary.

Bill e Hillary Clinton hanno comunicato che non parteciperanno all’audizione richiesta dalla commissione della Camera nell’ambito dell’indagine sul caso Epstein.

