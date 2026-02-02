Biasin | Icardi ha un sogno quello di tornare all’Inter

Nei giorni scorsi si è riaccesa la voce di un possibile ritorno di Mauro Icardi in Italia, questa volta con la maglia della Juventus. L’indiscrezione, ancora tutta da confermare, ha fatto subito parlare tra tifosi e addetti ai lavori. Nei prossimi giorni si attendono sviluppi, mentre i rumors si susseguono.

Nelle ultime ore ha iniziato a circolare una voce destinata a far discutere: la possibilità, per ora solo teorica, di vedere Mauro Icardi con la maglia della Juventus. Un’ipotesi che fino a poco tempo fa sembrava impensabile e che invece è stata presa in esame anche nel dibattito televisivo. A parlarne è stato Fabrizio Biasin negli studi di Pressing, chiarendo come la situazione contrattuale dell’attaccante argentino abbia aperto uno spiraglio inatteso: “ Icardi in passato non ha mai dato disponibilità alla Juventus. Oggi, essendo a sei mesi dalla scadenza, avrebbe voglia di tornare in Italia. La Juve lo ha cercato davvero, questo va detto.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.itImmagine generica

