Calciomercato ex Inter | Mauro Icardi vuole tornare in Serie A

Mauro Icardi, ex attaccante dell'Inter, esprime il desiderio di tornare a giocare in Serie A. Dopo una fase complicata negli ultimi mesi della sua avventura nerazzurra, il suo ritorno rappresenta un possibile nuovo capitolo nella sua carriera, alimentando le discussioni di calciomercato e le speranze dei tifosi italiani.

Non sarà stato il massimo della simpatia, in particolar modo negli ultimi mesi della sua esperienza nerazzurra. Ma il suo nome ha sempre fatto rima con gol (in particolar modo alla Juventus). Si parla di calciomercato e torna in auge l’ex attaccante dell’ Inter Mauro Icardi. Calciomercato, l’ex Inter Mauro Icardi pronto a L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. Ilprimatonazionale.it

Mercato Milan, non solo Mauro Icardi: un altro ex Inter nel mirino - La società rossonera è alla ricerca di un centravanti d'area per accontentare le richieste di Massimiliano Allegri. msn.com