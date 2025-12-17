Icardi può davvero tornare in Italia? 3 club alla finestra per l’ex Inter ma c’è un ostacolo!

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mauro Icardi potrebbe presto tornare in Italia, con tre club interessati al suo ingaggio. Tuttavia, ci sono degli ostacoli che complicano questa possibilità. Ecco le ultime novità sul futuro dell’attaccante argentino e le potenziali destinazioni nel campionato italiano.

icardi pu242 davvero tornare in italia 3 club alla finestra per l8217ex inter ma c8217232 un ostacolo

© Internews24.com - Icardi può davvero tornare in Italia? 3 club alla finestra per l’ex Inter, ma c’è un ostacolo!

Inter News 24 Il punto sul futuro dell’argentino. Il calciomercato invernale si accende con il possibile ritorno in Italia di un protagonista assoluto dell’area di rigore: Mauro Icardi. L’attaccante argentino, attualmente in forza al Galatasaray e noto per il suo straordinario fiuto del gol, sembra intenzionato a rivestire una maglia del nostro campionato già nella sessione di gennaio. Secondo le indiscrezioni raccolte dal giornalista Orazio Accomando di Sportmediaset, l’entourage del centravanti avrebbe proposto il profilo dell’ex numero nove dei nerazzurri a tre società specifiche: il Milan, la Roma e il Como. 🔗 Leggi su Internews24.com

Leggi anche: Icardi torna in Serie A? L’ex Inter e la tentazione di tornare in Italia: ecco i club a cui è stato proposto l’attaccante argentino

Leggi anche: Icardi può tornare in Serie A! L’ex Inter tra le idee di quel club: e l’agente dell’argentino ha già fatto la prima mossa!

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

icardi pu242 davvero tornarePerché ci sono poche possibilità di vedere Icardi al Milan - Ecco la situazione sull'attacco del Milan: l'argentino è tornato ad essere accostato ai rossoneri. milanlive.it

Icardi può tornare in Italia: il Torino non è solamente una suggestione. Il punto - Secondo quanto riportato da La Stampa, il reparto offensivo dei granata è comunque stato rinforzato in estate e non è un'urgenza acquistare un ... tuttomercatoweb.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.