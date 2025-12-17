Icardi può davvero tornare in Italia? 3 club alla finestra per l’ex Inter ma c’è un ostacolo!
Mauro Icardi potrebbe presto tornare in Italia, con tre club interessati al suo ingaggio. Tuttavia, ci sono degli ostacoli che complicano questa possibilità. Ecco le ultime novità sul futuro dell’attaccante argentino e le potenziali destinazioni nel campionato italiano.
Inter News 24 Il punto sul futuro dell’argentino. Il calciomercato invernale si accende con il possibile ritorno in Italia di un protagonista assoluto dell’area di rigore: Mauro Icardi. L’attaccante argentino, attualmente in forza al Galatasaray e noto per il suo straordinario fiuto del gol, sembra intenzionato a rivestire una maglia del nostro campionato già nella sessione di gennaio. Secondo le indiscrezioni raccolte dal giornalista Orazio Accomando di Sportmediaset, l’entourage del centravanti avrebbe proposto il profilo dell’ex numero nove dei nerazzurri a tre società specifiche: il Milan, la Roma e il Como. 🔗 Leggi su Internews24.com
