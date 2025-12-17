Icardi può davvero tornare in Italia? 3 club alla finestra per l’ex Inter ma c’è un ostacolo!

Mauro Icardi potrebbe presto tornare in Italia, con tre club interessati al suo ingaggio. Tuttavia, ci sono degli ostacoli che complicano questa possibilità. Ecco le ultime novità sul futuro dell’attaccante argentino e le potenziali destinazioni nel campionato italiano.

Icardi può tornare in Italia: il Torino non è solamente una suggestione. Il punto - Secondo quanto riportato da La Stampa, il reparto offensivo dei granata è comunque stato rinforzato in estate e non è un'urgenza acquistare un ... tuttomercatoweb.com

In casa Nara-Icardi il Natale arriva in grande: sette alberi, ognuno con uno stile diverso, tra fiocchi, luci e foto di famiglia. Ma il più inaspettato è quello vicino alla vasca da bagno. - facebook.com facebook

Il mercato del Milan balla tra i “9” Füllkrug aspetta il Diavolo: il #WestHam apre al prestito secco, ma i dubbi restano. 32 anni, non segna da aprile, tanti infortuni e solo 3 gol in Premier. Profilo utile o rischio Zirkzee è la pista che stuzzica davvero: v x.com

