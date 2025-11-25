Bianca Balti | La psico-oncologa mi ha salvato la vita Il racconto sincero della rinascita dopo il tumore

N el corso dell’evento Vanity Fair Stories al Teatro Lirico “Giorgio Gaber” di Milano, Bianca Balti ha raccontato il suo percorso con la schiettezza che la distingue: dopo aver concluso le cure per il tumore, si è trovata ad affrontare una terribile battaglia interiore. «Questa estate ho toccato il fondo mentale», ha ammesso la top model. Con queste parole ha deciso di rompere il silenzio su un aspetto troppo spesso sottovalutato: la fase successiva alla guarigione, quella della “quotidianità”, che a volte può essere più insidiosa della malattia stessa. Tumore al seno, le nuove tecnologie per la prevenzione X La fine delle cure e l’inizio di una nuova sfida. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Bianca Balti: «La psico-oncologa mi ha salvato la vita». Il racconto sincero della rinascita dopo il tumore

