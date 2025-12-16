Juventus cosa dice la Borsa tra bilanci e costo delle azioni? La situazione in casa bianconera non lascia dubbi

L’andamento delle azioni Juventus riflette l’attenzione del mercato sulla situazione finanziaria del club. Tra bilanci, investimenti e percezioni degli investitori, il valore delle azioni bianconere offre uno sguardo sulla salute economica della società. Analizziamo i principali aspetti che influenzano le performance in Borsa e le prospettive future della Juventus.

Juventus, come stanno andando i conti considerando le azioni bianconere. Il punto sulla situazione La Borsa scommette sulla contesa per la Juventus. Secondo il Corriere dello Sport, il balzo del 18,5% registrato ieri dalle azioni bianconere, che hanno chiuso a 2,60 euro avvicinandosi sensibilmente ai 2,66 euro offerti da Tether, suggerisce che il mercato finanziario . Calcionews24.com

