Bezzecchi si sposa a sorpresa in Malesia | all’altare arriva Albarosa la nuova Aprilia tutta in bianco – Foto

Il pilota Marco Bezzecchi ha sposato a sorpresa in Malesia la sua fidanzata, Albarosa. La cerimonia si è svolta all’improvviso e senza preavviso, lasciando tutti senza parole. La sposa, in abito bianco, ha attirato l’attenzione di chi seguiva da vicino le vicende del motociclista. La novità più sorprendente riguarda il rinnovo del contratto con Aprilia, annunciato proprio durante la cerimonia in modo del tutto inaspettato.

“Lei, signor Marco Bezzecchi, intende prendere in moglie la qui presente RS-GP Albarosa?”. No, non stiamo inventando nulla: il rinnovo di Marco Bezzecchi con l’Aprilia è andato esattamente così. Perché la permanenza in Aprilia del pilota italiano era praticamente scontata, l’annuncio lo è stato meno. Anzi, è stato un annuncio che definire singolare è poco. Dopo la gag realizzata dallo stesso Bezzecchi nell’ultima vittoria dello scorso anno a Valencia, quando ‘ chiese in sposa ’ la sua RS-GP ( presentata qualche settimana fa ) con tanto di anello, ecco che Albarosa – così il pilota ha ribattezzato la sua moto – e Bezzecchi hanno celebrato davvero il matrimonio a Sepang, in Malesia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it

Aprilia Racing ha presentato ufficialmente l’Aprilia RS-GP 2026, la moto che accompagnerà Marco Bezzecchi e Jorge Martín nel prossimo campionato MotoGP.

Dopo la vittoria a Valencia, Marco Bezzecchi ha ufficialmente legato il suo futuro all’Aprilia.

