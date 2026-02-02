Bezzecchi rinnova con Aprilia | insieme fino al 2028 Rivola | Era la nostra priorità

Bezzecchi rinnova con Aprilia fino al 2028. Il pilota italiano continuerà a correre con il marchio di Noale per altri due anni. Rivola ha detto che era la priorità della squadra, fin dal primo giorno. L’obiettivo è sempre stato un progetto a lungo termine.

Il mercato piloti MotoGP inizia a delinearsi. La prima mossa è firmata Aprilia: il marchio italiano blinda Marco Bezzecchi. Terzo classificato nell'ultima stagione, il pilota riminese continuerà a correre con il team factory di Noale fino al 2028. L'annuncio del rinnovo pluriennale è arrivato attraverso i social con un video particolare, nel quale Marco e la sua RS-GP, ribattezzata “Albarosa”, hanno dato vita a un ideale matrimonio, celebrato dall’amministratore delegato Massimo Rivola. Dunque il binomio continuerà anche nella nuova era della MotoGP, segnata dal cambio dei regolamenti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

