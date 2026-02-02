Bevono dal rubinetto a scuola e finiscono in ospedale giallo sui malori a Verona dopo le analisi dell’acqua

Tre studenti della scuola media Anna Frank di Verona sono finiti in ospedale dopo aver bevuto acqua dal rubinetto durante l’attività in palestra. Le analisi dell’acqua, effettuate subito dopo l’accaduto, hanno sollevato un mistero sui malori che hanno colpito i ragazzi. La scuola ha già avviato verifiche e sta collaborando con le autorità sanitarie.

Arrivano i risultati delle analisi sull’acqua del rubinetto della scuola media Anna Frank di Verona, dopo che tre studenti erano finiti in pronto soccorso a causa di un malore dopo aver bevuto durante l’attività in palestra. Contrariamente ai timori iniziali, l’acqua si è rivelata perfettamente sicura. A certificare l’assenza di contaminazioni sono stati gli esperti del Laboratorio Arpav, che hanno esaminato i campioni prelevati dal Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell’Ulss 9, sia all’interno della scuola sia nell’acquedotto di Lugagnano di Sona, che fornisce acqua all’istituto.🔗 Leggi su Open.online

Sei studenti della scuola media di Lugagnano di Sona sono finiti in ospedale dopo aver bevuto acqua dal rubinetto della palestra.

