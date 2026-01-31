Bevono l'acqua dal rubinetto della palestra a scuola | sei studenti finiscono in ospedale analisi in corso

Sei studenti della scuola media di Lugagnano di Sona sono finiti in ospedale dopo aver bevuto acqua dal rubinetto della palestra. Al momento, le autorità stanno facendo analisi per capire cosa abbia causato il problema. La scuola ha subito messo in atto le procedure di sicurezza e sta collaborando con i medici. La situazione è sotto controllo, ma resta da capire cosa abbia provocato questa reazione.

Sei studenti della scuola media di Lugagnano di Sona (Verona) sono finiti in ospedale dopo aver bevuto acqua dal rubinetto della palestra dell'istituto. Sospetto di una contaminazione idrica, ma Acque Veronesi rassicura: "Nessuna anomalia".

