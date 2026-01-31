Bevono l’acqua dal rubinetto della palestra a scuola | sei studenti finiscono in ospedale analisi in corso

Sei studenti della scuola media di Lugagnano di Sona sono finiti in ospedale dopo aver bevuto acqua dal rubinetto della palestra. I ragazzi si sono sentiti male poco dopo aver bevuto e ora sono sotto osservazione. Le autorità hanno avviato le analisi per capire cosa abbia causato il problema.

Sei studenti della scuola media di Lugagnano di Sona (Verona) sono finiti in ospedale dopo aver bevuto acqua dal rubinetto della palestra dell'istituto. Sospetto di una contaminazione idrica, ma Acque Veronesi rassicura: "Nessuna anomalia".

