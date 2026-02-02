Beni sproporzionati ai redditi | confiscato immobile a pluripregiudicato di Casamassima

La Guardia di Finanza di Bari ha sequestrato un immobile a un uomo già noto alle forze dell’ordine, residente a Casamassima. Il valore dell’immobile, stimato in circa 330 mila euro, supera di gran lunga i suoi redditi dichiarati, portando così all’ordine di confisca. La misura mira a mettere sotto controllo patrimoni sproporzionati rispetto alle possibilità economiche dell’uomo.

Il provvedimento eseguito dalla guardia di finanza su disposizione del Tribunale di Bari nell’ambito delle misure di prevenzione antimafia La guardia di finanza di Bari ha eseguito un provvedimento di confisca di prevenzione nei confronti di un pluripregiudicato residente a Casamassima, per un valore complessivo stimato in circa 330mila euro. Il provvedimento, disposto dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Bari, riguarda beni immobili, tra cui un appartamento con relative pertinenze, già sottoposti a sequestro nel gennaio 2025. Il destinatario della misura è stato in passato condannato in via definitiva per diversi reati, tra cui associazione per delinquere, estorsione, furto e ricettazione.🔗 Leggi su Baritoday.it

