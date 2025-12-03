Incubatore di imprese in un immobile confiscato a clan Zagaria
Tempo di lettura: 3 minuti A San Cipriano d’Aversa è tutto pronto per l’avvio dell’opera di riqualificazione del complesso edilizio confiscato alla famiglia camorristica Zagaria in via Don Salvatore Vitale, che Agrorinasce trasformerà in un Incubatore di Imprese Sociali e Giovanili, il primo in Italia su un’area sottratta alla criminalità organizzata. La gara si è svolta a giugno scorso per un importo complessivo di oltre 3 milioni di euro (3.273.181,44 euro), con l’aggiudicazione definitiva avvenuta alla fine di ottobre per poco più di 2,7 milioni (2.797.973,23 euro), grazie ad un ribasso del 24,23%. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
News recenti che potrebbero piacerti
Legacoop Estense e Coopfond – attraverso Indicoo, l’incubatore diffuso dedicato allo sviluppo di nuove imprese cooperative e innovative – saranno tra i protagonisti del Premio Nazionale per l’Innovazione 2025 (Pni), la più grande competizione italiana dedic - facebook.com Vai su Facebook
Un incubatore d'imprese in immobile confiscato al clan Zagaria - A San Cipriano d'Aversa (Caserta) è tutto pronto per l'avvio dell'opera di riqualificazione del complesso edilizio confiscato alla famiglia camorristica Zagaria in via Don Salvatore Vitale, che Agrori ... Segnala ansa.it
San Cipriano d’Aversa: il riscatto parte da un bene confiscato alla camorra - Agrorinasce consegna i lavori per il primo Incubatore di Imprese Sociali e Giovanili d'Italia su un'area sottratta al clan Zagaria. Secondo casertaweb.com
Caserta, ville gemelle confiscate al clan via ai lavori per l'incubatore - A distanza di 40 giorni dalla sottoscrizione del protocollo d'intesa tra Agrorinasce e il Distretto aerospaziale della Campania, domani si darà ufficialmente l'avvio ai lavori ... Secondo ilmattino.it
Lotta alla camorra: Agrorinasce, a San Cipriano d’Aversa un bene confiscato alla famiglia Zagaria diventa un incubatore di imprese sociali e giovanili - È pronta la consegna dei lavori per l’inizio dell’opera di riqualificazione del complesso edilizio confiscato alla famiglia Zagaria in via Don Salvatore Vitale a San Cipriano d’Aversa, che Agrorinasce ... Lo riporta agensir.it