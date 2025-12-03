Incubatore di imprese in un immobile confiscato a clan Zagaria

Tempo di lettura: 3 minuti A San Cipriano d’Aversa è tutto pronto per l’avvio dell’opera di riqualificazione del complesso edilizio confiscato alla famiglia camorristica Zagaria in via Don Salvatore Vitale, che Agrorinasce trasformerà in un Incubatore di Imprese Sociali e Giovanili, il primo in Italia su un’area sottratta alla criminalità organizzata. La gara si è svolta a giugno scorso per un importo complessivo di oltre 3 milioni di euro (3.273.181,44 euro), con l’aggiudicazione definitiva avvenuta alla fine di ottobre per poco più di 2,7 milioni (2.797.973,23 euro), grazie ad un ribasso del 24,23%. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

