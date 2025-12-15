Anche a Modena biciclette taxi e sostenibilità al centro della mobilità urbana

A Modena, la mobilità urbana si distingue per l’attenzione alla sostenibilità e all’uso di mezzi alternativi. Biciclette, taxi e pratiche ecologiche sono al centro delle strategie cittadine, rendendo la città un esempio virtuoso a livello regionale e nazionale. La forte propensione verso spostamenti sostenibili contribuisce a migliorare la qualità della vita e a promuovere un modello di mobilità più responsabile.

A Modena, la mobilità urbana si conferma un esempio virtuoso a livello regionale e nazionale. La città e la sua provincia si distinguono infatti per una forte propensione verso forme di spostamento sostenibili, in particolare l'uso della bicicletta, che rappresenta uno dei mezzi più utilizzati.