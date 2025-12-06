Eventi rigenerazione urbana | tavola rotonda nella Basilica di San Paolo Maggiore

“Dal patrimonio latente all’ecosistema durevole: la “Coscienza” come leva di rigenerazione urbana”: questo il titolo della tavola rotonda Luminetica P-E-A-C-E in programma per questo pomeriggio 18,15 nella Basilica di San Paolo Maggiore a Napoli. L’appuntamento, promosso dalla Basilica e il BAP – Centro interdipartimentale di ricerca per i Beni Architettonici e Ambientali e per la Progettazione Urbana dell’Università Federico II, mette in relazione dimensione pastorale, ricerca accademica e impresa culturale per affrontare le sfide economiche e sociali del Centro Storico UNESCO. L’iniziativa nasce nel solco del progetto P-E-A-C-E (Parola, Ecologia, Arte, Comunità, Esistenza), giunto alla fase di restituzione pubblica dopo un intenso percorso di Action Research condotto con cittadini, associazioni e attori del territorio. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

