BellaMa ricorda le vittime di Crans Montana | le anticipazioni

Pierluigi Diaco ha dedicato una puntata di BellaMa alle vittime italiane dell’incidente di Crans Montana. Il conduttore ha ricordato le sei persone che hanno perso la vita in quella tragedia, mostrando emozione e ascoltando testimonianze dirette. La puntata di questa sera su Rai 2 ha voluto mantenere vivo il ricordo di quelle vittime, tra commozione e ricordi personali.

Pierluigi Diaco celebra il ricordo delle sei vittime italiane tra commozione e testimonianze dirette su Rai 2 a BellaMa Il. Il pomeriggio di Rai 2 si fa silenzioso, raccolto. BellaMa diventa uno spazio di memoria e di ascolto, dove le parole cercano rispetto prima ancora che racconto. A un mese dalla tragedia di Crans-Montana, Pierluigi Diaco sceglie di aprire la puntata di lunedì 2 febbraio ricordando i sei ragazzi italiani che hanno perso la vita in Svizzera: Achille Barosi, Chiara Costanzo, Emanuele Galeppini, Riccardo Minghetti, Sofia Prosperi e Giovanni Tamburi. Dallo studio arrivano le parole più difficili: quelle di una docente e di cinque studenti del Liceo Cannizzaro di Roma.

