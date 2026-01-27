Sci femminile Crans-Montana ricorda le vittime | italiane in gara con il lutto

La tragedia di Crans-Montana, avvenuta durante una gara di sci femminile, rappresenta un momento di riflessione e ricordo. La perdita di vite umane, tra cui italiane, ha lasciato un segno profondo nel mondo dello sport. Questa ricorrenza invita a non dimenticare il dolore e a rispettare la memoria delle vittime, mantenendo vivo il ricordo di un evento che ha segnato tutti noi.

La tragedia di capodanno non può essere dimentica. Il dolore per le vittime della tragedia di Crans-Montana resta vivo. Nel fine settimana la località svizzera ospiterà le gare di Coppa del mondo di sci alpino femminile e le atlete azzurre, come riferito dall'agenzia Ansa, scenderanno in pista con il lutto al braccio. Gli organizzatori hanno previsto anche altre iniziative commemorative in ricordo delle vittime della notte di Capodanno, tra cui l'assenza degli sponsor lungo il tracciato e l'annullamento degli eventi collaterali. Il doppio appuntamento di Crans-Montana, ultimo prima del percorso di avvicinamento a Milano Cortina, prevede la discesa libera venerdì 30 gennaio alle ore 10 e il superG sabato alle 11.

