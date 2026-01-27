Belen Rodriguez via dalla tv per colpa di Maria De Filippi | cosa ha detto Fabrizio Corona

Belen Rodriguez si è allontanata dalla televisione, secondo Fabrizio Corona, a causa di Maria De Filippi. La questione ha suscitato molte discussioni sul rapporto tra i protagonisti dello spettacolo e le dinamiche del settore televisivo. In questo contesto, è importante analizzare i fatti e le dichiarazioni per comprendere meglio la situazione e le sue implicazioni.

Fabrizio Corona ne è convinto: dietro l'allontanamento di Belen Rodriguez dalla televisione ci sarebbe Maria De Filippi. L'ex re dei paparazzi nel corso dell'ultima, controversa, puntata di Falsissimo, ha parlato anche della showgirl argentina, sulla cresta dell'onda per moltissimi anni e star di Sì Que Vales. Le rivelazioni su Maria De Filippo a Falsissimo. Nella nuova puntata di Falsissimo, arrivata su YouTube nonostante lo stop dei giudici dopo il caso Signorini, Fabrizio Corona ha parlato di Mediaset, ma soprattutto dei personaggi più importanti dell'azienda di Pier Silvio Berlusconi. "Maria De Filippi è la donna più importante di Mediaset – ha spiegato l'ex re dei paparazzi -.

