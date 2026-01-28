Fabrizio Corona rilancia | Maria De Filippi avrebbe escluso Belen Rodriguez dalla tv

Fabrizio Corona torna a parlare e fa scoppiare il gossip. Questa volta sostiene che Maria De Filippi avrebbe escluso Belen Rodriguez dalla tv, anche se non ci sono conferme ufficiali. Corona continua a lanciare frecciate e a tenere alta l’attenzione sui suoi racconti, alimentando le discussioni nel mondo dello spettacolo.

Fabrizio Corona continua a far discutere con un racconto che chiama in causa Belen Rodriguez e Maria De Filippi. Nel suo format Falsissimo, l’ex re dei paparazzi sostiene che dietro l’assenza di Belen dalla tv ci sarebbe una presunta tensione nata in un programma di punta. Una versione che, al momento, resta una ricostruzione personale e non confermata dai diretti interessati. Intanto, il caso si inserisce nel clima acceso che circonda il progetto di Corona e le sue recenti vicende legali. Travaglio difende Fabrizio Corona, De Pace lo attacca: perché vince sempre La ricostruzione di Corona su Belen e Maria De Filippi. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

Approfondimenti su Fabrizio Corona

Belen Rodriguez si è allontanata dalla televisione, secondo Fabrizio Corona, a causa di Maria De Filippi.

Fabrizio Corona critica Maria De Filippi per aver influenzato la carriera di Belen Rodriguez, sottolineando come le decisioni di una conduttrice possano avere ripercussioni sul percorso professionale degli artisti.

