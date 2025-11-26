Belen Rodriguez la depressione e gli attacchi di panico | Vi assicuro che non è vita ma ci sto lavorando su

Milano – È una Belen Rodriguez a cuore aperto quella che racconta le sue fragilità, rassicurando allo stesso tempo i fan, attraverso due storie pubblicate su Instragram. Due video pubblicati sul suo profilo Ig per spiegare quanto successo qualche giorno fa in occasione di un evento pubblico: l’intervista in teatro a Vanity Fair Stories quando, rispondendo alle domande del giornalista, la showgirl argentina è apparsa confusa e annebbiata con evidenti difficoltà a pronunciare le parole e ad apparire lucida. Uno stato di alterazione che non è sfuggito ai presenti e ai tanti che hanno avuto modo di vedere il video dell’evento circolato sul web. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Belen Rodriguez, la depressione e gli attacchi di panico: “Vi assicuro che non è vita ma ci sto lavorando su”

Argomenti simili trattati di recente

Quello che è accaduto a Belen Rodriguez e il suo video messaggio - facebook.com Vai su Facebook

Belen Rodriguez interviene dopo che i video della sua intervista a Vanity Fair Stories hanno suscitato preoccupazione. “Avevo preso dei calmanti dopo un attacco di panico” Vai su X

Belen Rodriguez, come sta davvero? La depressione, gli attacchi di panico, l'intervista a Vanity Fair: «Non è vita» - Non l'ha fatto neanche stavolta quando la sua intervista sul palco di Vanity Fair è rimbalzata sui social e ha allarmato i ... Come scrive ilmattino.it

Belen rivela tutta la verità sulla sua malattia «Mi sto curando»: fan spaventati per le sue condizioni - Belen Rodriguez è sempre stata una donna sincera e trasparente e stavolta ha deciso di aprirsi sulla malattia e le cure che sta affrontando. Scrive donnapop.it

Belen Rodriguez fa chiarezza su quanto accaduto: "Ho avuto un attacco di panico e ho preso tre calmanti" - Nelle ultime ore, Belen Rodriguez è intervenuta sui social per spiegare e fare chiarezza su quanto accaduto durante un'intervista che in pochi minuti ha fatto il giro del web. Secondo comingsoon.it