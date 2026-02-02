Belen Rodriguez | nessuno si aspettava che dicesse questo su Maria De Filippi

Belen Rodriguez sorprende tutti con le sue parole su Maria De Filippi. Dopo settimane di silenzio, la showgirl si lascia andare e dice quello che nessuno si aspettava. Nessuna anticipazione, solo la sua verità senza filtri. La sua intervista ha fatto discutere e lasciato tutti senza parole.

Belen Rodriguez a ruota libera. Dopo settimane di silenzi, arriva la verità spiazzante: nessuno se l’aspettava da lei Vuoi sapere cosa pensa davvero Belén Rodríguez di Maria De Filippi? Allora ascolta bene. Dopo settimane di voci, accuse e indiscrezioni lanciate da Fabrizio Corona, Belén rompe il silenzio. E lo fa a modo suo, con parole che sanno di rispetto e gratitudine. Altro che rottura. Altro che tensioni. Lei parla di Maria come di una mente brillante, un faro nel mondo dello spettacolo. Una guida che l’ha ispirata, formata, aiutata a crescere. “La sua testa è una meraviglia”, ha detto. “Con lei ho imparato tanto. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

